«الرعاية الصحية» تبحث مع «فايزر» سبل استمرار تعزيز التعاون

استقبل الدكتور أحمد السبكي- رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل- الدكتور أحمد الشاذلي، المدير الإقليمي لشركة فايزر لمصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، وذلك لبحث سبل استمرار تعزيز التعاون المشترك.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور أحمد السبكي بالتعاون المثمر والمستمر لشركة فايزر مع هيئة الرعاية الصحية، مثمنًا نتائج التعاون المسبق والمشترك في مبادرة الممارسة الدوائية المتميزة لضمان استخدام الدواء بشكل آمن وفعال، وأهمها الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، إضافة إلى إطلاق وحدة دعم اتخاذ القرار لتحسين تجربة المرضى وعلاجهم بطريقة آمنة، إلى جانب دعم التجهيزات التكنولوجية والمتطورة والتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وناقش اللقاء سبل استمرار تعزيز تبادل الخبرات والتعاون بين الطرفين في مجالات تطوير منظومة البحث الإكلينيكي، والارتقاء بمنظومة التقييم والملائمة الدوائية، والخدمات والحملات الصحية المتنقلة، وتدريب مقدمي الخدمة على أحدث البروتوكولات الإكلينيكية، مما يضمن تحسين مستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطن المصري تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أهمية تضافر كل الجهود لدعم نجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر، والتعاون في بناء منظومة رعاية صحية قوية ومرنة وفعالة كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، واستمرارية النهوض بها.

وثمَّن السبكي التعاون مع فايزر بمجالات التعاون سالفة الذكر، مؤكدًا أنها شريك نجاح، ولافتًا إلى أن تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والخاص أو الأهلي هو أكبر ضمانة لنجاح جهود الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية في تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين دون تمييز وبأعلى معايير الجودة العالمية، وهو مؤشر للإصلاح الصحي الشامل في الدولة المصرية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أهمية التعاون للعمل على تبادل وتشارك الخبرات لاستمرار تطوير قطاع الرعاية الصحية بمصر وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تعزيز الشراكات القوية لخدمة وتحسين جودة الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، وذلك في ضوء تعزيز تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "الصحة الجيدة والرفاه"، وبما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بمصر، والذي يعد أمرًا ضروريًا للنمو الاقتصادي المستدام.

ومن جهته، ثمَّن الدكتور أحمد الشاذلي، المدير الإقليمي لشركة فايزر لمصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، التعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ذراع الدولة المصرية لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أهم مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، وتابع: نحرص على توثيق التعاون مع الحكومة المصرية وهيئات الصحة الممثلة لها، انطلاقًا من دورنا في المشاركة المجتمعية، ما يسهم في تضافر جهود الجميع لتطوير منظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين معيشته.

شارك باللقاء من جانب شركة فايزر، الدكتورة يمني قطب رئيس قطاع السياسات والشئون الحكومية لمنطقة مصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، كما شارك من جانب هيئة الرعاية الصحية الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور فتحي شمس الدين المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة والمشرف العام على إدارة الإعلام، والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة أسماء سلمان مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال.

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