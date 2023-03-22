عضو التحالف الوطنى: «كتف فى كتف» أكبر مبادرة فى تاريخ الدعم الأهلى التنموى

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يعمل على زيادة الصناديق الغذائية إلى 6 ملايين صندوق بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر في كل البيوت.

وأضاف عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن مبادرة «كتف في كتف» هي أكبر مبادرة في تاريخ الدعم الأهلي التنموي لدعم وتلبية الاحتياجات الأساسية والمساندة في تخطى تبعات الأزمة الاقتصادية.

وأوضح عضو التحالف أن المبادرة قائمة على تعاون كل المؤسسات الخيرية التي تعمل وفق استراتيجية واحدة، بالإضافة أيضًا للفريق الضخم من المتطوعين الشباب على مستوى الجمهورية مع التنسيق الكامل للجهاز التنفيذي للدولة بدعم وتشجيع من القيادة السياسية، مؤكدًا دور التطوع وأنه عمل رئيسي في نجاح المبادرات من خلال التنسيق الدائم مع الجامعات وأيضًا مع الشباب في القرى.