الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتفقد وحدات مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية لوحدات مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالمركز، والخطط المستقبلية لزراعاته وإنتاجه الحيواني.  

رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة، ود. محمود عبد الهادي المدير التنفيذي للمركز، وأعضاء مجلس إدارة المركز، وأمين عام الجامعة.  

واطلع رئيس الجامعة على زراعات المحاصيل الاستراتيجية بأراضي المركز وفي مقدمتها القمح في إطار توجهات القيادة السياسية بالتوسع في إنتاجيته، وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، والمنزرعة على مساحة 50 فداناً، إلى جانب زراعات الشعير على 10 أفدنة، وزراعات القصب والكراوية والتين الشوكي والأعلاف على مساحات تزيد على 65 فداناً.  

كما شملت الجولة تفقد رئيس الجامعة زراعات النبق استعداداً لتجهيزات عمل المنحل التابع لمزرعة شوشة، ومزرعة النخيل على مساحة 120 فدانًا، وزراعات الزيتون على مساحة 63 فداناً.  

وأشاد رئيس الجامعة بتجارب المركز في استنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والتي يصل متوسط إنتاجيته بين 28 و32 إردباً للفدان بإشراف الدكتور حسن محمد فؤاد رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة، والبدء في إجراءات التسجيل للصنف تحت مسمي "المنيا"، بالإضافة إلى تجارب زراعة البلوبان لأعلاف الحيوانات والذي يمتاز بارتفاع نسبة البروتين به وقلة الرطوبة، ويستمر لمدة 10 سنوات بالأرض، وتصل إنتاجيته إلى 200 طن بالعام. 

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته التي تفقد خلالها مزرعة الإنتاج الحيواني بتعزيز الخدمات التي يقدمها المركز لأبناء الجامعة، وتوفير منتجات الإنتاج الحيواني من الأغنام والماعز طوال شهر رمضان المعظم بمنافذ المركز بالحرم الجامعي، والبدء في تدشين وحدة جديدة لتسمين الماشية.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة بمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم.

رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا يتفقد مركز التجارب والبحوث الزراعية
رئيس جامعة المنيا تفقد مركز التجارب والبحوص الزراعية بقرية شوشة تتدشين وحدة لتسمين الماشية الدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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وائل لطفي

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