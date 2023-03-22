إشادات الجمهور بـ«يا رب خلصني» لياسين التهامي قبل عرض «ستهم»

شحنة كبيرة من المشاعر فجرتها أغنية مسلسل “ستهم”، لشيخ المنشدين ياسين التهامي، بعد طرحها من قبل الشركة المنتجة عبر القنوات الفضائية، وذلك قبيل عرض المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني.

وحملت أغنية ياسين التهامي، اسم يارب خلصني، لتعبر عن الهم المشحون لـ"ستهم" التي تجسدها النجمة روجينا، وكأن لسان حالها يطلب من الله الخلاص من هذا الكرب المكتوب.

وتصدرت مشاهد بديعة بكاميرا المخرج رؤوف عبد العزيز، مصاحبة للكلمات الحزينة بصوت ياسين التهامي، المتنهد والرنان، لتتنقل الكاميرا -خلال كليب الأغنية- التي لم تقف ساكنة، واستمرت في حركة مستمرة لتعبر عن السعي الدائم لـ ستهم، التي لم تكل، ولم تضعف من المآسي.

بدأت المشاهد بلقاء ستهم (روجينا) مع زوجها (إياد نصار) الذي يسافر للغربة من أجل لقمة العيش، ويعدها بعشق وشغف: “أنا لما أرجع من الغربة همسح التراب اللي فوق جدمك يا ستهم.. عارفك صابرة على غربتي وشاربة المر زي ما أنا شارب”.

وعبرت كلمات المشاهد عن قوة الشوق والهوى الذي يربط على قلب ستهم وزوجها، لتكون هذه المشاعر ملازمة لها بعد تدهور حالها وخلعها ثوب النساء، وسلك دروب الرجال الشاقة، فنراها تقوم بقص ضفائر شعرها، وتحلقه بالموس، حتى تنخرط بين الرجال وتواجه الصعاب بمفردها.

ومع بداية المشاهد نسمع صوت ياسين التهامي، الطربي الذي يسكن الفؤاد، فيحرك مشاعر الحزن مع ستهم، ويقول لها “في اللقاء حياة”، وكأن ستهم فقدت حياتها بعدما ابتعد عنها زوجها وعشقها المخلص، ولن تعود لها الحياة إلا بعد اللقاء.

ولم تسير آمال ستهم على ما يرام، ويتدهور بها الحال لتصبح في مشقة وتعب، وتتذكر الحب العذري مع زوجها، فيرد عليها التهامي بتنهيدة “يا رب خلصني من الهوى”.

كلمات أغنية ياسين التهامي، مع تنهيداتها وصوته الشجي، أعطت للمشاهد دفعه من المشاعر، مفعمة بأحاسيس ستهم، تلك المرأة التي تتمرد على هذه المآسي، وتتحداها، وتربط على أوجاعها، لتكون كالجندي الجسور، وتحارب خصوم الحياة بثبات.

ونالت الأغنية حفاوة كبيرة تلقتها النجمة روجينا، وشيخ المنشدين ياسين التهامي، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات التي تشيد بالأغنية وأداء روجينا: "فخلصني من أسر الطبيعة.. يااامدد، وإن شاء الله حاجة حلوة هتحصل، أنا منتظرة جدًا بصراحة الفكرة حلوة جدًا وكل اللي في المسلسل عمالقة تمثيل، مدد يا حب، الله عليكى يا نجمة، مسلسل جامد جدًا وأحلى وأجمل مسلسل في رمضان إن شاء الله شكلنا كدة هنشوف حاجة عظمه السنادي، وجنيا هيكسر الدنيا كلها، فخورة بيكي دايمًا روجينا، انتي موهبة كبيرة لا تقلقي، عمل ضخم ورائع متأكدين، فخورين بستهم يا ستهم، ألف ألف مبروك الله الله أكيد عمل رائع دا كمان فيه الشيخ ياسين التهامي حبيبي منور الدنيا، نجمة رمضان"، وغيرها العديد من التعليقات التي تعبر عن مدى حب الجمهور للعمل.