الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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مصر

«التضامن»: التعامل مع 286 بلاغًا لأطفال وكبار بلا مأوى خلال فبراير

نيفين القباج
نيفين القباج

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع بالوزارة خلال شهر فبراير الماضى على المستوى المركزى وأذرعه بالمحليات، حيث أشار التقرير إلى التعامل مع 286 حالة لأطفال وكبار بلا مأوى، وقد تم إجراء جميع التدخلات الفورية لها بنسبة 100%، وذلك من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث تم التعامل مع 199 حالة بنسبة إنجاز 100% وكانت معظم التدخلات لحالات أطفال وكبار بلا مأوى، وتم إيداع 9 حالات بالمستشفيات  لتلقى العلاج المناسب.

وفى إطار الدعم الفني لأعضاء الفريق، تم الانتهاء من تنفيذ تدريب مكثف لرؤساء الفرق بالمحافظات على استخدام أجهزة اللاسلكى فى التواصل وبحث الشكاوى بالتنسيق مع الإسعاف الاجتماعي بالهلال الأحمر المصري، كما تم تدريب أعضاء الفريق على آليات التوعية بجريمة الاتجار فى البشر بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة IOM.

واستعرض التقرير نماذج للحالات التى تم التعامل معها ففى محافظة الفيوم تعامل الفريق مع بلاغ حول مسن يعاني من سرطان، وفقد مسكنه لضيق الحال، ويحتاج لمأوى مناسب ولرعاية فتم التنسيق مع الفريق المركزى لنقل الحالة الى أحد دور الرعاية الاجتماعية، وعليه تم توفير دار رعاية اجتماعية مناسبة، وتم نقل المسن إليها لتوفير الرعاية.

وفى القاهرة، تعامل الفريق مع مسن يدعى م. م يبلغ من العمر 62 عاما، ويعاني من شلل أطفال ويجلس علي كرسى متحرك فتم إيداع الحالة بدار المطراوي لغير القادرين ليتلقى كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعي التدخل السريع التضامن الاجتماعي الرعاية الاجتماعية الشكاوي الحكومية الموحدة الاتجار في البشر

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