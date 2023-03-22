الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

14 مصابًا فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 14شخصا بإصابات بالغة، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد إصابة 14 شخصا بإصابات بالغة، وذلك فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن عباس، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية.

وجرى نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اصابة إصابات بالغة تصادم سيارتين حادث تصادم الطريق الإقليمي محافظة المنوفية

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