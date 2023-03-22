الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب الرئيس السيسي- في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية- عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية بحلول الشهر الكريم، داعيًا الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات، وعلى جميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول الشهر الفضيل، وجاء نصها كالتالي: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج يسعدني أن أبعث أليكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله تعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا في هذا الشهر الكريم، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير.. رمضان كريم".

كما تلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة لحلول الشهر الكريم من كبار رجال الدولة، أعربوا خلالها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيية بدوام التقدم والرقي والرخاء، وكل عام وأنتم بخير. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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