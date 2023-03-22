الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 6 حالات تعدِ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية بمركز إبشواي بالفيوم

إزالة تعديات
إزالة تعديات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي بالفيوم بتنفيذ إزالة فورية لعدد 6 حالات تعدِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية على مساحة 515 مترا تقريباً.

وقال مراد مسعود رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن وقف أعمال وإزالة في المهد لمخالفة بناء أسوار مساحة 50 مترا بطريق ابشواي قصر الجبالي، وإزالة تعدِ بالبناء المخالف عبارة عن سور طولي بداخله غرفة من الصاج والطوب اللبن بمنطقة المرمح على مساحة 215 مترا، وإزالة مخالفة تعدِ بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني عبارة عن غرفتين وحمام من البلوك الأبيض والأسمنت على مساحة 50 مترا بناحية سنرو القبلية.

وأضاف أنه أيضاً قامت الحملة  بإزالة مخالفة بناء عبارة عن أسوار وغرفة من البلوك الأبيض والاسمنت على مساحة 80 مترا بناحية كفر عبود بابوكساه، ووقف أعمال وفك شدة خشبية مخالفة على مساحة 100 متر خارج الحيز العمراني بناحية أبو دنقاش، وإزالة تعدِ بالبناء المخالف عبارة عن تطوير أعمال وبناء غرفة على مساحة 20 مترا بناحية النصارية.

وأشار إلى أنه تمت إزالة جميع المخالفات وتسليم المواقع خالية من أي تعديات لمسئولي الجمعيات الزراعية، تحت إشراف محمد موسي نائب رئيس المركز ، والمهندس هيلان شعبان مدير الإدارة الزراعية بابشواي، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية، وخليفة روبي، وخالد الجاحد، و احمد فاروق رئيس قسم حماية الأراضي.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

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إزالة 6 حالات تعد وبناء مخالف الأراضي الزراعية بمركز أبشواي بالفيوم

رئيس التحرير

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