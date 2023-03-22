تصدر مواعيد الإفطار في رمضان 2023 محركات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا لحلول الشهر الكريم، ويبدأ شهر رمضان لهذا العام حسب التوقعات الفلكية غداً الخميس الموافق 23 مارس 2023، لذا سوف نتعرف على مواقيت الإفطار والإمساك والسحور.

موعد بداية شهر رمضان 2023

ويحل شهر رمضان 2023 في مصر فلكيًا غدا الخميس الموافق 23 مارس وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية عن موعد أول أيام شهر رمضان 2023، إذ ينتظر جموع المسلمين موعد بداية الشهر الكريم ومعرفة مواعيد الإفطار في رمضان 2023.

مواعيد الإفطار في رمضان 2023