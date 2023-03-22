مواعيد الإفطار في رمضان 2023
تصدر مواعيد الإفطار في رمضان 2023 محركات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا لحلول الشهر الكريم، ويبدأ شهر رمضان لهذا العام حسب التوقعات الفلكية غداً الخميس الموافق 23 مارس 2023، لذا سوف نتعرف على مواقيت الإفطار والإمساك والسحور.
موعد بداية شهر رمضان 2023
ويحل شهر رمضان 2023 في مصر فلكيًا غدا الخميس الموافق 23 مارس وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية عن موعد أول أيام شهر رمضان 2023، إذ ينتظر جموع المسلمين موعد بداية الشهر الكريم ومعرفة مواعيد الإفطار في رمضان 2023.
مواعيد الإفطار في رمضان 2023
- الخميس 1 رمضان- 23 مارس، 2023 04:39 ص 06:04 ص 12:10 م 03:38 م 06:15 م 07:45 م
- الجمعة 2 رمضان- 24 مارس، 2023 04:38 ص 06:03 ص 12:09 م 03:38 م 06:16 م 07:46 م
- السبت 3 رمضان- 25 مارس، 2023 04:37 ص 06:02 ص 12:09 م 03:38 م 06:16 م 07:46 م
- الأحد 4 رمضان- 26 مارس، 2023 04:36 ص 06:00 ص 12:09 م 03:38 م 06:17 م 07:47 م
- الإثنين 5 رمضان- 27 مارس، 2023 04:34 ص 05:59 ص 12:08 م 03:38 م 06:17 م 07:47 م
- الثلاثاء 6 رمضان- 28 مارس، 2023 04:33 ص 05:58 ص 12:08 م 03:38 م 06:18 م 07:48 م
- الأربعاء 7 رمضان- 29 مارس، 2023 04:32 ص 05:57 ص 12:08 م 03:38 م 06:19 م 07:49 م
- الخميس 8 رمضان- 30 مارس، 2023 04:29 ص 05:54 ص 12:07 م 03:38 م 06:20 م 07:50 م
- الجمعة 9 رمضان- 31 مارس، 2023 04:28 ص 05:53 ص 12:07 م 03:38 م 06:20 م 07:50 م
- السبت 10 رمضان- 01 أبريل، 2023 04:26 ص 05:52 ص 12:07 م 03:38 م 06:21 م 07:51 م
- الأحد 11 رمضان- 02 أبريل، 2023 04:25 ص 05:51 ص 12:06 م 03:38 م 06:22 م 07:52 م
- الإثنين 12 رمضان- 03 أبريل، 2023 04:24 ص 05:50 ص 12:06 م 03:38 م 06:22 م 07:52 م
- الثلاثاء 13 رمضان- 04 أبريل، 2023 04:22 ص 05:48 ص 12:06 م 03:38 م 06:23 م 07:53 م
- الأربعاء 14 رمضان- 05 أبريل، 2023 04:21 ص 05:47 ص 12:05 م 03:38 م 06:23 م 07:53 م
- الخميس 15 رمضان- 06 أبريل، 2023 04:19 ص 05:46 ص 12:05 م 03:38 م 06:24 م 07:54 م
- الجمعة 16 رمضان- 07 أبريل، 2023 04:18 ص 05:45 ص 12:05 م 03:38 م 06:25 م 07:55 م
- السبت 17 رمضان- 08 أبريل، 2023 04:17 ص 05:44 ص 12:05 م 03:38 م 06:25 م 07:55 م
- الأحد 18 رمضان- 09 أبريل، 2023 04:15 ص 05:43 ص 12:04 م 03:38 م 06:26 م 07:56 م
- الإثنين 19 رمضان- 10 أبريل، 2023 04:14 ص 05:41 ص 12:04 م 03:38 م 06:27 م 07:57 م
- الثلاثاء 20 رمضان- 11 أبريل، 2023 04:13 ص 05:40 ص 12:04 م 03:38 م 06:27 م 07:57 م
- الأربعاء 21 رمضان- 12 أبريل، 2023 04:11 ص 05:39 ص 12:03 م 03:38 م 06:28 م 07:58 م
- الخميس 22 رمضان- 13 أبريل، 2023 04:10 ص 05:38 ص 12:03 م 03:38 م 06:28 م 07:58 م
- الجمعة 23 رمضان- 14 أبريل، 2023 04:09 ص 05:37 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م
- السبت 24 رمضان- 15 أبريل، 2023 04:07 ص 05:36 ص 12:03 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م
- الأحد 25 رمضان- 16 أبريل، 2023 04:06 ص 05:35 ص 12:02 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م
- الإثنين 26 رمضان- 17 أبريل، 2023 04:05 ص 05:34 ص 12:02 م 03:38 م 06:31 م 08:01 م
- الثلاثاء 27 رمضان- 18 أبريل، 2023 04:03 ص 05:33 ص 12:02 م 03:37 م 06:31 م 08:01 م
- الأربعاء 28 رمضان- 19 أبريل، 2023 04:02 ص 05:31 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م
- الخميس 29 رمضان- 20 أبريل، 2023 04:01 ص 05:30 ص 12:02 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م
- الجمعة 30 رمضان- 21 أبريل، 2023 04:00 ص 05:29 ص 12:01 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م