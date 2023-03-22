الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصيني يغادر روسيا بعد زيارة 3 أيام

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا بعد زيارة رسمية استمرت 3 أيام. 

وعزف حرس الشرف في وداع الرئيس الصيني، السلام الوطني لجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي. 

ورافق شي جين بينغ إلى مطار فنوكوفو، نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو.

واختتم الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارة لروسيا بدأت يوم الأربعاء. حيث وصل إلى موسكو في 20 مارس، في أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه لمنصب رئيس الدولة لولاية ثالثة.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أمس الثلاثاء، أن العلاقات الصينية الروسية تجاوزت كونها علاقات ثنائية، وهي ذات أهمية كبيرة للنظام العالمي.

ولفت إلى أن العلاقات الروسية-الصينية القائمة على شراكة شاملة وتعاون استراتيجي، تدخل عصرا جديدا.

كما شدد بيان الكرملين عقب لقاء الرئيسين أمس الثلاثاء أن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخهما.

الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين

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وائل لطفي

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