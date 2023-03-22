خبير سياحى يوضح جهود الدولة المتواصلة لتنشيط السياحة

أوضح الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، جهود الدولة المصرية المتواصلة لتنشيط السياحة، قائلًا: "إن الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية تؤتي ثمارها بشكل إيجابي، بالإضافة إلى العمل على الطاقة الاستيعابية للمطارات".

وأضاف هزاع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أنه تم اعطاء حوافز للطيران بخفض التكاليف، وبالتالي تكثف الرحلات بشكل كبير، مؤكدًا أن الدولة تسير على خطى سليمة بالإضافة إلى تعاون القطاع الخاص مع الدولة المصرية لتنشيط السياحة، وجذب مزيد من الوكلاء الأجانب.

وأوضح أن قرب المسافة بين أوروبا ومصر حوالي أربع ساعات أو خمس ساعات لمحافظات البحر الأحمر، ومحافظة جنوب سيناء، لافتا إلى أن ذلك يزيد من عدد الرحلات بشكل كبير، وهو ما يبشر بالسياحة، وأعداد أكثر وأكثر في موسم 2023، معقبًا: "نعتقد أننا سنصل إلى أعداد إيجابية كبيرة كما كان متوقع، بل أزيد مما كان متوقعًا، حيث من الممكن أن صل إلى 15 مليون، إذا استمرينا بشكل منتظم على هذه الوتيرة".