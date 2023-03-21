رسميًا.. كيفين دي بروين القائد الجديد لمنتخب بلجيكا

حصل كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على شارة قيادة منتخب بلجيكا رسميًا اليوم الثلاثاء، خلفا لإدين هازارد الذي اعتزل اللعب الدولي عقب نهاية مونديال قطر آواخر العام الماضي.

وذكر اتحاد الكرة البلجيكي اليوم الثلاثاء أن دي بروين سيسجل ظهوره الأول كقائد للفريق خلال المواجهة أمام السويد يوم الجمعة المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وأصبح تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، نائبين لقائد المنتخب البلجيكي تحت قيادة المدرب الألماني الجديد دومينيكو تيديسكو.

وقال دي بروين صاحب الـ97 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا "إنها لحظة فخر أن أصبح قائدا لمنتخب لبلادنا، لقد لعبت للمنتخب الوطني لفترة طويلة، إنه شرف كبير وأتمنى أن أقوم بالمهمة بشكل جيد".

ويلتقي منتخب بلجيكا مع نظيره الألماني وديا يوم الثلاثاء المقبل، أملا في استعادة إتزانه بعد الخروج بشكل محبط من دور المجموعات بمونديال قطر.

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، أعلن الشهر الماضي عن تعيين الإيطالي دومينيكو تيديسكو، مديرًا فنيًا للمنتخب الأول.

وقال الاتحاد، في بيان: "يفخر الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم بالإعلان عن تعيين دومينيكو تيديسكو، مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني".