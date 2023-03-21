الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. كيفين دي بروين القائد الجديد لمنتخب بلجيكا

دي بروين
دي بروين

حصل كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على شارة قيادة منتخب بلجيكا رسميًا اليوم الثلاثاء، خلفا لإدين هازارد الذي اعتزل اللعب الدولي عقب نهاية مونديال قطر آواخر العام الماضي.

وذكر اتحاد الكرة البلجيكي اليوم الثلاثاء أن دي بروين سيسجل ظهوره الأول كقائد للفريق خلال المواجهة أمام السويد يوم الجمعة المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

 وأصبح تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، نائبين لقائد المنتخب البلجيكي تحت قيادة المدرب الألماني الجديد دومينيكو تيديسكو.

وقال دي بروين صاحب الـ97 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا "إنها لحظة فخر أن أصبح قائدا لمنتخب لبلادنا، لقد لعبت للمنتخب الوطني لفترة طويلة، إنه شرف كبير وأتمنى أن أقوم بالمهمة بشكل جيد".

ويلتقي منتخب بلجيكا مع نظيره الألماني وديا يوم الثلاثاء المقبل، أملا في استعادة إتزانه بعد الخروج بشكل محبط من دور المجموعات بمونديال قطر.

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، أعلن الشهر الماضي عن تعيين الإيطالي دومينيكو تيديسكو، مديرًا فنيًا للمنتخب الأول.

وقال الاتحاد، في بيان: "يفخر الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم بالإعلان عن تعيين دومينيكو تيديسكو، مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني".

كورتوا دى بروين بلجيكا كيفين دي بروين تيبو كورتوا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

العثور على جثة شاب ملقاة بشارع في العجوزة

البلشى: ملف «الصحفيين المؤقتين» فى المؤسسات القومية مفتوح أمام نقابة الصحفيين

أحدث عبارات بوستات تهنئة شهر رمضان الكريم 2023 للأهل والأصدقاء وزملاء العمل

لا يفوتك هذا المساء| «التعليم» تعلق على شائعات ما قبل رمضان.. و«الحياة» تعرض بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح طوال رمضان

الجامعة العربية تدين التصريحات الإسرائيلية العنصرية: «عبثية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل