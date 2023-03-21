الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقرير يرصد المرشحين لخلافة أنشيلوتى في ريال مدريد

مورينيو
مورينيو

أشارت تقارير صحفية اليوم عن المرشحين الأبرز لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن الرباعي جوزيه مورينيو، توماس توخيل، زين الدين زيدان وتشابي ألونسو أبرز المرشحين حتى الآن.

وتتزايد الشكوك في الفترة الأخيرة حول مستقبل كارلو أنشيلوتي في منصب المدير الفني لريال مدريد بسبب اقتراب الفريق من خسارة بطولة الدوري أمام الغريم التقليدي برشلونة، المتصدر بفارق 12 نقطة.

ووفقًا لما ذكرته مجلة «بيلد» الألمانية فإن أوليفر جلاسنير، المدير الفني لفريق أينتراخت فرانكفورت، هو أحد المرشحين لخلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد.

وينتهي عقد جلاسنير مع أينتراخت فرانكفورت بحلول 30 يونيو 2024، وأشارت المجلة إلى أن إدارة النادي ترغب في تمديد العقد مع المدرب صاحب الـ48 عامًا، ومنحه عرضًا بالفعل ولكن المدرب لم يوقع على العقود حتى الآن.

وأشارت المجلة إلى أن نادي توتنهام هوتسبير، أيضًا، يراقب وضع المدرب جلاسنير لاقترابه من إقالة أنطونيو كونتي، المدير الفني الحالي للسبيرز.

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع نادي ريال مدريد حتى 30 يونيو 2024، ولكن في حالة عدم تتويجه بأي شيء بنهاية الموسم الجاري فإن استمراره مع الفريق سيكون أمرًا مستبعدًا.

وبدأ جلاسنير مسيرته كمنسق رياضي بنادي ريد بول سالزبورج في يناير 2012، ثم تولى منصب المدرب المساعد للفريق في يوليو 2012 ولمدة موسمين.

ثم تولى منصب المدير الفني المؤقت لنادي ليفرينج النمساوي، ثم تولى تدريب نادي رييد في صيف 2014 ولمدة موسم واحد، ثم انتقل لمنصب مدير كرة القدم بنادي لاسك لينز النمساوي حتى يونيو 2019، وتولى تدريب فريق فولفسبورج من صيف 2019 وحتى صيف 221، قبل أن ينتقل لتدريب أينتراخت فرانكفورت.

ويحتل فريق أينتراخت فرانكفورت المركز السادس في ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة، خلف ريد بول لابزيبج صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة.

كارلو أنشيلوتي أنشيلوتي ريال مدريد مورينيو زين الدين زيدان

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