الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيان روسي صيني: سنواصل تنسيق الجهود للحفاظ على معاهدة النووى

الصين وروسيا
الصين وروسيا

أكدت موسكو وبكين، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي خرج بعد لقاء البلدين، أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الزاوية في الآليات الدولية لنزع السلاح النووي والنظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال البيان: "تؤكد الأطراف أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الزاوية في الآليات الدولية لنزع السلاح النووي والنظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، وتعيد الأطراف تأكيد التزامها بمتطلباتها بموجب هذه المعاهدة، وسنواصل تنسيق الجهود للحفاظ على المعاهدة وتعزيزها لصالح الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وأوضح البيان: "يجب على جميع القوى النووية ألا تنشر أسلحة نووية خارج أراضيها، ويجب أن تسحب جميع الأسلحة النووية الموجودة في الخارج".

الصين روسيا نووي بيان لقاء ​​​فلاديمير بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

العثور على جثة شاب ملقاة بشارع في العجوزة

البلشى: ملف «الصحفيين المؤقتين» فى المؤسسات القومية مفتوح أمام نقابة الصحفيين

أحدث عبارات بوستات تهنئة شهر رمضان الكريم 2023 للأهل والأصدقاء وزملاء العمل

لا يفوتك هذا المساء| «التعليم» تعلق على شائعات ما قبل رمضان.. و«الحياة» تعرض بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح طوال رمضان

الجامعة العربية تدين التصريحات الإسرائيلية العنصرية: «عبثية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل