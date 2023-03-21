الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

آخر موعد لسحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن غدًا

معهد معاوني الأمن
معهد معاوني الأمن

تنتهي غدا الأربعاء 22 مارس مواعيد سحب الكراسات الخاصة للالتحاق بمعهد معاوني الأمن.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن بدء قبول دفعة جديدة للراغبين في التقدم لاجتياز الاختبارات بمعاهد معاوني الأمن، من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة وذلك من 18 فبراير حتى 22 مارس المقبل.

- شروط الالتحاق

أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

- ألا تقل السن عن 19 عاماً ولا تزيد على 25 عاماً في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

-أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

- أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

- ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

- ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى.

- وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

معاهد معاوني الأمن سحب الكراسات والتقديم الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

براتب 6200 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل للشباب

«التطبيق أول أبريل».. خالد ميرى: زيادة بدل الصحفيين ما زال قائمًا رغم خسارتى الانتخابات

الحكم في استئناف ابنة رشوان توفيق.. غدًا

الإسكندرية تحصد 10 مراكز فى مسابقة «كنوز مصرية»

«هل هلالك».. الخميس غرة شهر رمضان المبارك في 12 دولة عربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل