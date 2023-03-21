التضامن اليوم.. اطلاق أكبر القوافل التنموية وتوعية الشباب من الإدمان

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، عدد من الأنشطة يستعرضها الدستور فى التقرير التالي.

«التضامن» تطلق أكبر قوافلها التنموية لسكان مشروع السكن البديل

أطلقت وزارة التضامن، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني، أكبر قوافلها التنموية لأهالي مشروع أرض الخيالة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات المتكاملة لحماية ودعم سكان المشروعات البديلة للمناطق العشوائية.

https://www.dostor.org/4343437

عمرو عثمان: استثمار طاقات الشباب فى برامج التوعية للوقاية من الإدمان

عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة- المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورشة عمل لصانعي السياسات والقيادات التنفيذية بالدول العربية، بهدف دعم الاستجابات الوطنية الرامية إلى تعزيز قدرة الشباب على مواجهة المخدرات والجريمة والعنف المرتبطين بها.

وافتتح ورشة العمل الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كرستينا البرتين، الممثل الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وبحضور كل من ميرنا بوحبيب، نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة و30 قيادة من ممثلي صانعي السياسات والقيادات التنفيذية للدول العربية "مصر والجزائر ولبنان والسودان وليبيا وفلسطين".

https://www.dostor.org/4343721

علاج الإدمان: تعزيز قدرات الشباب على الصمود في مواجهة المخدرات

قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يشارك فى ورشة العمل لصانعي السياسات والقيادات التنفيذية بالأمم المتحدة، وذلك بما يجسّد كل معاني الأخوة وطيب العلاقات بين دول المنطقة والمنظمات الدولية المعنية بقضية المخدرات وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.

https://www.dostor.org/4343785