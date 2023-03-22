الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ضمن «حياة كريمة».. تطوير مركز شباب «دلهمو» فى المنوفية

مركز شباب دلهمو
مركز شباب دلهمو

اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال مراكز الشباب داخل القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، حيث عملت على ترميم المباني وإدخال الأجهزة الرياضية الحديثة بها ، إلى جانب تنظيم الدورات الرياضية داخل المراكز وتوفير متدربين في مختلف الألعاب الرياضية للارتقاء بصحة السكان وتوفير أماكن لممارسة الرياضة لهم .

 

مسئولة عن تخريج أجيال قوية.. ومهمة لكبار السن أيضًا

«محمد عبد الرافع»، يقطن بقرية دلهمو التابعة لمحافظة المنوفية، عانى كثيرًا هو وشباب القرية بسبب تهالك مركز الشباب، حتى أصبحوا يقضون أوقات فراغهم جالسين على المقاهي بدلًا من ممارسة الرياضة ، واتجه بعضهم للمراكز الخاصة التي نأخذ الكثير من المال ، حتى أصبح حلمهم هو تطوير مركز الشباب لينعموا بصحة جديدة ، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » لتحقيق أحلامهم ، من خلال تطوير مراكز الشباب وإدخال الأجهزة الرياضية الحديثة لها . 

 

وقال «محمد» لـ«الدستور» إن إنشاء وتطوير مراكز الشباب والأندية في القرية أمر غاية في الأهمية، لأنها المسئولة عن تخريج جيل من الشباب يتمتع بصحة جيدة، مشيرًا إلى أن المركز بقريته يحتاج إلى بعض التطوير، وهو ما وضعته مبادرة «حياة كريمة» في حساباتها، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتحدث دائمًا عن وطن بلا أمراض، وهو ما يدعمه وجود مراكز الشباب، خاصة أن ممارسة الرياضة أمر مهم جدًا للأصحاء، ولأصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والقلب، لافتًا إلى أن المبادرة ستعمل على خلق جيل يلتزم بالتدريبات الرياضية، خاصة أن المركز يدعم الآن معظم الألعاب الرياضية، مثل كرة القدم والسلة والكاراتيه والكونغ فو والجومباز.

 

وأضاف أن المبادرة شنت حملات توعية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين المواطنين داخل القرية خاصة كبار السن الذين يعتقدون أن مراكز الشباب ليست مكانًا لهم ، حيث تفاعل معهم الجميع وأصبح الكثير منهم يمارس الرياضة بشكل يومي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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