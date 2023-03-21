أعلنت محطة «الراديو 9090» انطلاق أولى حلقات برنامج «خير النساء»، الخميس المقبل، بالتزامن مع بداية أيام شهر رمضان المبارك.

«خير النساء» برنامج حواري يتحدث عن الصحابيات الجليلات في عهد رسول الله (ص) وتفاصيل نتعرف عليها لأول مرة عن حياتهن ومواقفهن وتضحياتهن وصبرهن على تحمل الصعاب، ودروس عنهم في التربية والعطاء.

إلى جانب إلقاء البرنامج الضوء على مواقف وحكايات عن خُلق سيدنا محمد (ص) وحبه ورحمته وإنسانيته مع الصحابيات.

ويوضح البرنامج ما يمكن الاستفادة منه في وقتنا الحالي من حياة الصحابيات الصالحات، وما إذا تم تطبيقه من حياتهن في حياتنا الآن لكي تُبنى البيوت على أساس سليم وتستقر العلاقة بين الرجل والمرأة والأبناء، وهو ما يعود بالنفع على المجتمع.

«خير النساء» تقدمه الإعلامية مي إيهاب والإعلامية مها مصطفى، على الراديو 9090 طوال أيام شهر رمضان، في تمام الساعة 4:50 عصرا.

«خير النساء».. مواقف وتضحيات من حياة الصحابيات الصالحات يوميا على «الراديو 9090» في رمضان

أعلنت محطة «الراديو 9090» انطلاق أولى حلقات برنامج «خير النساء»، الخميس المقبل، بالتزامن مع بداية أيام شهر رمضان المبارك.

«خير النساء» برنامج حواري يتحدث عن الصحابيات الجليلات في عهد رسول الله (ص) وتفاصيل نتعرف عليها لأول مرة عن حياتهن ومواقفهن وتضحياتهن وصبرهن على تحمل الصعاب، ودروس عنهم في التربية والعطاء.

إلى جانب إلقاء البرنامج الضوء على مواقف وحكايات عن خُلق سيدنا محمد (ص) وحبه ورحمته وإنسانيته مع الصحابيات.

ويوضح البرنامج ما يمكن الاستفادة منه في وقتنا الحالي من حياة الصحابيات الصالحات، وما إذا تم تطبيقه من حياتهن في حياتنا الآن لكي تُبنى البيوت على أساس سليم وتستقر العلاقة بين الرجل و المرأة و الأبناء، وهو ما يعود بالنفع على المجتمع.

«خير النساء» يقدمه الإعلامية مي إيهاب والإعلامية مها مصطفى، على الراديو 9090 طوال أيام شهر رمضان، في تمام الساعة 4:50 عصرا.