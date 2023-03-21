«مساج ودعارة».. التحقيق مع 4 فتيات حولوا نادي صحي لوكر لممارسة المتعة الحرام

تباشر جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحقيق مع 4 فتيات بتهمة تكوين تشكيل لممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذات من نادٍ صحي بمنطقة النزهة، وكرًا لممارسة نشاطهن مع راغبي المتعة الحرام مقابل أجر مادي.

واعترفت فتاة، مقبوض عليها أنها اشتركت مع باقي المتهمين في إرسال صور ومقاطع فيديو مخلة لنشرها عبر الصفحة التي يديرونها من أجل إثارة الرجال، واستقطابهم للنادي بهدف المساج.

ونفت المتهمة الأخرى اشتراكها في تهمة الإعلان وممارسة الفسق والفجور، مشيرة إلى أنها توجهت للسهر، في أحد الملاهي الليلية وهي لا تعلم شيئا بالصفحة التي تم إنشاؤها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات وساي هاي لاستقطاب الرجال، من خلال الفيديوهات والصور المخلة.

كانت معلومات وردت لرجال قطاع الشرطة المتخصصة بمباحث الآداب، تفيد وجود نادي صحي بالنزهة يُستخدم في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، ويتردد عليه عدد كبير من الشباب راغبي المتعة الحرام.

بإجراء التحريات دلت على صحة المعلومات، تمت مداهمة النادي وأُلقى القبض على 4 فتيات وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.