الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بيشحتوا ويغسلوا العربيات».. المتهمون بإجبار الأطفال على التسول يعترفون بجرائمهم

استغلال الأطفال للتسول
استغلال الأطفال للتسول

اعترف المتهمون باستغلال الأطفال للتسول بمدينة نصر أمام جهات التحقيق، أنهم يقومون بإجبارهم  على أعمال التسول تحت تهديد السلاح، بسبب صغر سنهم وضعف تكوينهم الجسماني، ويجبروهم على التسول ومسح السيارات.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن المتهمين يقومون بالاستيلاء على المبالغ المالية التي يقوم الأطفال بجمعها أخر النهار مع التنمر بهم.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 3 أشخاص لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بمنطقة مدينة نصر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهم الإجرامى") وبصحبتهما عدد (5) أطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

استغلال الأطفال للتسول مدينة نصر أعمال التسول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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