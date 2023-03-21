الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب إرسال تقرير من شركات المحمول في واقعة منصة «هوج بول»

Hogg pool
Hogg pool

أمرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، بإجراء تحريات تكميلية بشأن واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين، عبر منصة “هوج بول”، وضبط وإحضار أفراد جدد في الواقعة.

كما طلبت النيابة، إرسال تقرير من شركات المحمول على جملة المبالغ التي تم جمعها على جميع المحافظ الإلكترونية في واقعة هوج بول.

كما طلبت النيابة، التحري والاستعلام عن كافة الأرقام المستخدمة في عمليات التحويل والمربوطة بالتطبيق.

وكانتْ إدارةُ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ قد رصدت منذ مطلعِ شهرِ مارسَ الجارِي منشوراتٍ متعددةً بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ البعضِ، مُؤسِّسي التطبيقِ المذكورِ بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِنْ الِاستيلاءِ على أموالِهِم، وبالتزامنِ مع ذلكَ تلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ تضمنَ إبلاغَ عدَدٍ منَ المواطنينَ ضدَّ المسئُولينَ عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكترونيِّ المسمَّى «Hogg pool».

وأكد البيان، أنهم تحصلوا بالاحتيالِ والنصبِ على مبالغَ ماليةٍ منهُم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونيَّةِ، إذْ أَوهموهُم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ منْ إدارةِ التطبيقِ، وذلكَ بعدَ استقطابِهِم بطرقٍ ووسائلَ احتياليةٍ للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، وعبرِ مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، وخلالَ لقاءاتٍ دَعائيةٍ عُقدتْ لجذبِ المواطنينَ.

نيابة الشؤون الاقتصادية غسل الأموال منصة “هوج بول” هوج بول”

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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