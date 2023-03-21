السيطرة على حريق شقة سكنية بقنا

نشب حريق هائل، اليوم الثلاثاء، داخل شقة سكنية بمنطقة الحصواية بجوار مسجد السيد عبدالرحيم القناوي، في بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بقنا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث لمنزل بمنطقة الحصواية بجوار مسجد السيد عبدالرحيم القناوي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين نشوب الحريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث دون وجود أي إصابات بشرية، فيما تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.