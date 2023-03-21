الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

يوفر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي خدمة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لجميع إعلانات وزارة الاسكان الاجتماعي، حيث يحرص المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي على الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.

 

موقع صندوق الإسكان الاجتماعي 

يعتبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي هو الموقع الوحيد الذي يتم من خلاله الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لمعرفة حالة الطلب 

 

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خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

 

اولا:يقوم المواطن الذي يرغب في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري https://cservices.shmff.gov.eg.

ثانيا: قم باختيار مركز خدمة المواطنين.

ثالثا: قم باختيار أيقونة طلبات.

رابعا: اضغط على طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام .

خامسا: قم بإدخال البيانات الخاصة بك بكتابة الرقم القومي والرقم السري الخاص بك.

سادسا: قم بتحديد المشروع المتقدم للحصول على شقة به.

سابعا: تسجيل تاريخ التسديد ومقدم جدية الحجز.

ثامنا: تسجيل موعد التقديم.

تاسعا: قم بالضغط على كلمة استلام ظهور كافة المعلومات المراد معرفتها.

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أماكن ومساحات الوحدات.. موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 سكن لكل المصريين

وينتظر المواطنون موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023 حيث يتم طرح مبادرة سكن لكل المصريين 4 في أماكن:

تقع شقق الاسكان الاجتماعي 2023 المطروحة في إعلان سكن لكل المصريين 4 في مدن: 

 

سكن لكل المصريين 4.. القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.

سكن لكل المصريين 4.. بياض العرب بمحافظة بني سويف.

سكن لكل المصريين 4.. العصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

سكن لكل المصريين 4.. الغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

سكن لكل المصريين 4.. دمنهور بمحافظة البحيرة.

سكن لكل المصريين 4.. مدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط.

ويبدأ المواطنون تسجيل طلباتهم اعلان سكن لكل المصريين 4 ، عبر الموقع الرسمي لصندوق الاسكان الاجتماعي وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من الأحد ٢٦ مارس وحتى الخميس ١٣ أبريل، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات عبر الموقع الرسمي لصندوق الاسكان الاجتماعي 2023 خلال الفترة من الأحد ٣٠ أبريل وحتى الخميس ٤ مايو.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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