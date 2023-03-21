الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس الأمة الكويتى يطالب بانتخابات جديدة والعودة للشعب

مرزوق الغانم
مرزوق الغانم

طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، بانتخابات جديدة و"العودة إلى الأمة" بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، يوم الأحد، ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي وأعادت مجلسه الذي تم حله بمرسوم أميري.

وقال مرزوق الغانم في مؤتمر صحفي حسبما نشره حساب مجلس الأمة على "تويتر": "رسالتي الأولى، ويشاركني بها أكثر النواب، هي الدعوة إلى الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات جميعها".

وأبطلت المحكمة الدستورية، التي تعد أحكامها نهائية، يوم الأحد الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر، وقضت بعودة البرلمان السابق الذي انتخب في 2020 ويرأسه الغانم بعد أن تم حله في خضم أزمة سياسية طاحنة بين نواب المعارضة والحكومة الصيف الماضي.

وأضاف الغانم: "لا يخفى على أحد حالة الإحباط لدى قطاع كبير من أبناء الشعب الكويتي، إذ تغيرت المجالس وتغيرت الحكومات، ولا نزال في نفس الدوامة والحلقة المفرغة".

وطالب بإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات وقوانين أخرى ذات صلة بالانتخابات في أسرع وقت ممكن لكي "تكفل سلامة الإجراءات وصحتها ونزاهتها وشفافيتها".

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