الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا كيرلس وليم: عُرفت مصر في العالم كله بحضارة عريقة وعلم غزير

كيرلس وليم
كيرلس وليم

ألقى الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط الفخري للأقباط الكاثوليك كلمة في المؤتمر الأكاديمي عن رحلة العائلة المقدسة في مصر، بعنوان الكنيسة القبطية الكاثوليكية جسر يربط العالم الكاثوليكي بالحضارة المصرية.

وقال في كلمته: "عرفت بلادكم، في العالم كله، بحضارة عريقة، وعلم غزير، وحكمة لا نظير لها" هذا ما أعرب عنه القديس البابا يوحنا بولس الثاني، عند وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، يوم 24 فبراير 2000، في مطلع زيارته، التي قصد بها أن يذهب "للصلاة في أهم الأماكن التي ارتبطت ارتباطا خاصا بتدخلات الله في التاريخ".

وقد عبر قداسة البابا فرنسيس عن نفس المعاني، في خطابه أمام السلطات المصرية، عند زيارته القصيرة والمكثفة، التي قام بها يومي 28-29 أبريل 2017 ، إذ قال "إن بلادكم تعني الكثير لتاريخ البشرية والتقليد الكنسي؛ ليس فقط بسبب ماضيها العريق، إنما أيضا لأن العديد من رؤساء الآباء عاشوا بين ربوعها، وقد ورد ذكرها عدة مرات في الكتب المقدسة. وفيها كشف الله عن إسمه لموسى، وفيها وجدت العائلة المقدسة ملجأ آمنا. ومازال صدى كرم الضيافة ،التي قدمتها قبل ألفي سنة، يتردد إلى اليوم ؛ وكما تقولون أنتم : مصر أم الدنيا".

ونحن معشر المصريين، إذ نفخر بانتمائنا إلى هذا البلد العريق، نشعر أن واجبا مقدسا يقع على عاتقنا، ويتحتم علينا القيام به، ألا وهو أن لا نحتكر هذا الغنى الحضاري والزخم الثقافي لانفسنا ، بل نشرك الآخرين به، لكي يستفيد منه الجميع.، وذلك بأن يكون كل واحد منا سفيرا لها في مجاله الخاص.
والكنيسة القبطية الكاثوليكية، بنوع خاص، إذ تربطها رباطات وثيقة بمليار و378 مليون كاثوليكي في العالم.

تقوم بهذا الدور عن طريق الدعوات، التي توجهها في كل مناسبة إلى أبناء الكنيسة الكاثوليكية للحضور في زيارات دينية وسياحية ودراسية، ليكتشفوا هذا الزخم، ولمسوا بأنفسهم هذا الكرم واختبروا الفرح الروحي، المصاحب لزيارتهم؛ وهم بدورهم، عند عودتهم إلى بلادهم، ينقلون تلك الخبرات إلى لآخرين، فتتسع دائرة السياحة الدينية، ويتشجع الكثيرون على المجئ لاكتشاف أم الدنيا.

وبالفعل فقد استقبلنا، في الآونة الأخيرة، العديد من الوفود القادمة من مختلف البلدان الأوروبية.

كيرلس وليم الانبا كيرلس وليم الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

تعذر رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

وزير الصحة يوجه بالإسراع فى بدء التطوير المتكامل لمعهد القلب

رئيس مجلس الأمة الكويتى يطالب بانتخابات جديدة والعودة للشعب

«راح يهرب داس عليه».. القبض على سائق صدم زميله بالونش فى الجيزة

شكرى يشارك فى فعاليات اليوم الثانى لاجتماع كوبنهاجن الوزارى حول المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ 4 مستوطنات في الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل