«إن دي تي في» تكشف حقيقة صورة أوباما وميركل على البحر

كشفت شبكة «إن دي تي في» الهندية حقيقة الصور المنتشرة عب الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والمستشارة الألمانية السابقة إنجيلا ميركل وهم يستمتعان بإجازة على أحد الشواطئ.

وأكدت أن الصور المنتشرة عبر الإنترنت وأثارت جدلا استخدمت من قبل حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» للذكاء الاصطناعي لإنشاء صوراً لأوباما وميركل وهم يستمتعان بالتقاعد.

أوباما وميركل

استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح اتجاهاً شائعاً عبر المنصات

وبحسب الشبكة، فقد أصبح إنشاء صور سريالية باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) اتجاهًا شائعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، في الأشهر القليلة الماضية وكانت الصور المتنوعة لأشخاص وأماكن متخيلة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي موجودة على الإنترنت.



وأضافت جاءت صور الرئيس الامريكي السابق والمستشارة الالمانية السابقة أحدث إضافة إلى اسطول الصور المستخدمة من قبل الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشبكة الهندية، نشر الفنان 'Julian Al Art' صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لسياسيين سابقين يستمتعان بوقتهما معًا على الشاطئ بعد تقاعدهما، قائلا: "أنجيلا وباراك يقضيان يومًا رائعًا على الشاطئ!"



وتمت مشاركة المنشور قبل 3 أيام وحتى الآن فقد جمع ما يقرب من 3000 إعجاب على انسجترام وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "هذا ليس مضحكًا فحسب، بل إنه جميل جدًا، اثنان من قادة العالم السابقين الموهوبين بشكل رائع."



وكتب مستخدم آخر، "هذه التكنولوجيا تصبح مخيفة يومًا بعد يوم، والمزيفات العميقة أصبحت مثالية، ولدينا الآن أيضًا ذكاء اصطناعي يمكنه إنشاء نسخ مثالية عمليًا، وسرعان ما لن نتمكن من الوثوق بأعيننا أو سماعنا بعد الآن لأن كل شيء مزيف سيكون واقعيًا مثل الشيء الحقيقي ".

وأشارت الشبكة الهندية الى أنه، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقلب العالم رأساً على عقب أكثر من الكهرباء أو الإنترنت، ويهدد العالم بتزيفه.