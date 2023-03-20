ثورة «شات جي بي تي».. الذكاء الاصطناعي يغني عن تعلم 5 مهارات مهمة لسوق العمل

كشف موقع "يورونيوز" الأوروبي، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُغني عن الحاجة لتعلم 5 من أهم مهارات سوق العمل، منها الكتابة وتحليل البيانات والتصميم.

أوضح الموقع في تقرير، أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية، قطعت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، خطوات كبيرة وارتفع استخدامه بشكل كبير، خاصة بعد إطلاق برنامج “شات جي بي تي" من “أوبن أي”

وفي حين قد يكون من المعقول البدء في الاستعداد لعالم يحكمه الذكاء الاصطناعي، ففي كثير من الأحيان قد تكون النتائج مبالغًا فيها وقدرات الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، ويخاف الناس من مستقبل غير مؤكد حيث يخاطرون بفقدان وظائفهم واستقرارهم وقيمتهم في المجتمع؛ لأن مهاراتهم تصبح أكثر سهولة في التشغيل الآلي، وسيحتاج الذكاء الاصطناعي دائمًا إلى تعاون بشري، وفي بعض الأحيان تدخلًا، ليعمل بشكل صحيح.

ويمكن أن يوفر ذلك الوقت ويوفر للناس مساحة لاستكشاف استخدام القدرات البشرية الخاصة ، مثل الإبداع والخيال، وغالبًا ما يشعر الناس بالخوف عندما تفكر في جميع القدرات التي يمتلكها الذكاء الاصطناعي الآن.

فيما يلي 5 مهارات يمكنك الآن تخطيها بفضل التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي:

- الكتابة

يمكن استخدام تقنية توليد اللغة الطبيعية للذكاء الاصطناعي لإنتاج تقارير بسيطة ومقالات إخبارية ومحتويات أخرى، ومع تقدم القدرات اللغوية للذكاء الاصطناعي ، ستزيد الوظائف البشرية في الكتابة عن طريق تلخيص المعلومات وتقديم الاقتراحات وطرح الأفكار.

ويستخدم العمال بالفعل روبوتات المحادثة مثل “ شات جي بي تي” لكتابة محتوى ذي صلة بوظائفهم، مثل فرق الموارد البشرية مع توصيف الوظائف.

وبعض الأشخاص يكسبون أموالًا إضافية باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة وبيع أنواع مختلفة من الكتب والمحتويات على موقع أمازون.

-فن التصميم

يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تقلل من أعمال التصميم اليدوي من خلال المساعدة في مهام مثل إنشاء الصور وتصميم التخطيطات وتحسين مخططات الألوان.

وعلى الرغم من أن البعض يجادل بأن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء الفن ليس فنًا ، إلا أن هناك روادًا يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتطوير أسلوبهم وحرفهم.

- إدخال البيانات

بفضل خوارزميات التعلم الآلي مثل تقنية التعرف الضوئي على الأحرف، يمكن للذكاء الاصطناعي الآن التعرف على النص المطبوع أو المكتوب وتحويله إلى بيانات رقمية ، مما يقلل من الأخطاء اليدوية ويوفر الوقت الثمين.

- تحليل البيانات

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة، وتحديد الأنماط والرؤى التي قد يسيء البشر تفسيرها أو يفوتها تمامًا ، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل، وفي الوقت الحاضر، لدينا ذكاء اصطناعي يمكنه ببساطة الاطلاع على بياناتنا وتحليلها واكتشاف الأنماط وإجراء بعض التحليل لنا. ومع كل هذا يمكنها بالتالي القيام بمهام المحاسبة المالية الأساسية.

- تحرير الفيديو

يمكن لأدوات التحرير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في التحرير عن طريق تحديد أفضل اللقطات وتجميعها تلقائيًا وإضافة انتقالات وضبط مستويات الصوت.

ويمكن أن يساعد أيضًا في مهام مثل تنقيح الصورة وتثبيت الفيديو وتصحيح الألوان. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أيضًا إنشاء معاينات ، مما يسهل على المستخدمين تصور منتجهم النهائي.