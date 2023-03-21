«عروض مسرحية وخصومات بالقومي للترجمة».. فعاليات وزارة الثقافة في رمضان

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج أنشطة شهر رمضان المبارك لعام (2023م – 1444هـ)، والذي تُنفذه الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة بالمواقع الثقافية المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتُنظم الوزارة، وللمرة الأولى، مجموعة فعاليات ثقافية وفنية بقرى ونجوع الـ6 أقاليم الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة إلى برنامج خاص احتفاءً باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023م، والعديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر، إلى جانب سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بقرى ونجوع "حياة كريمة" تقيمها المكتبات المتنقلة، التابعة لمكتبات مصر العامة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعديد من الورش التدريبية والفنية.

وزيرة الثقافة

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة "حرصنا من خلال برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك على الوصول بالخدمات الثقافية والفنية المتنوعة لمختلف القرى والنجوع بالمحافظات، متبنين في ذلك استراتيجية تعمل على إتاحة الخدمة الثقافية لكافة المصريين، وتُكرس جزءًا كبيرًا منها لخدمة المناطق المحرومة، والأشد احتياجًا للنشاط الثقافي، للتأكيد على أن الخدمة الثقافية حق لكل المصريين، وأن التراث والإبداع والفن هم الطريق الأكثر رسوخًا للحفاظ على "الهوية الوطنية.

أكاديمية الفنون

كما أعدت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، برنامجًا رمضانيًا يشارك به جميع معاهد الأكاديمية، حيث يقوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقديم عدد من العروض المسرحية، على مسرح علي فهمي، كما تقام عدد من الفعاليات منها حفل لفرقة المعهد العالي للموسيقي "الكونسرفتوار" على مسرح نهاد صليحة، standup comedy، فنون شعبية، معرض مشغولات يدوية للطلاب، حفلات صوفية، ليلة موسيقية رمضانية تتضمن عزفًا على العود وشعر، كما تحتفي أكاديمية الفنون بليلة القدر، من خلال ليلة موسيقية على مسرح نهاد صليحة.

المركز القومي للترجمة

على مدار شهر رمضان، يبث المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، فيديوهات لإصدارات المركز بعنوان "كتاب في دقيقة"، وحوارات مع المترجمين حول أعمالهم الصادرة من المركز، إلى جانب تنظيم معرض للكتاب بخصم يصل إلى 45% على إصدارته، ومعرض للكتاب أقل من 20 جنيها.

قطاع العلاقات الثقافية الخارجية

يُنظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، برئاسة إيمان نجم، عددًا من السهرات الرمضانية، بالتعاون مع سفارات عدد من الدول الإسلامية والعربية، للتعريف بثقافات تلك الدول، إلى جانب افتتاح معرض "حوار طريق الحرير على فرش الرسم الفنية"، بمشاركة عدد من الفنانين الصينيين والعرب والمصريين، وإقامة ورشة عمل مصاحبة له، ومعرض آخر بعنوان "لمحات من الهند" لأعمال معلمي التربية الفنية، بقاعة آدم حنين، بمركز الهناجر للفنون.