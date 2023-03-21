الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عمومية «طلعت مصطفى» تقر توزيع 400 مليون جنيه أرباحًا على المساهمين

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى

أقرت الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، المنعقدة أمس الإثنين، مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع 400 مليون جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، على أن يتم توزيع الكوبون النقدي رقم 10 والبالغ 0.193 جنيه للسهم تقريبًا وفقًا لخطة التدفقات النقدية للشركة، موزعًا على قسطين؛ الأول والبالغ 0.096 جنيه للسهم تقريبًا بحد أقصى 31 مايو 2023، والثاني والبالغ 0.096 جنيه للسهم تقريبًا لحد أقصى 31 يوليو 2023.

واعتمدت الجمعية بالإجماع تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وصادقت بالإجماع على تقرير الحوكمة السنوي عن نفس العام، وكذلك على كل من تقرير مراقبى حسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة وتقرير الحوكمة السنوي عن عام 2022.

كما اعتمدت الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى، بالإجماع قائمة المركز المالي (المستقلة والمجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وكذلك باقي القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها (سواء المستقلة أو المجمعة) المتعلقة بالشركة.

كما وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بالإجماع على إخلاء طرف وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمال إدارتهم للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2022، ووافقت على التغييرات التي تمت على تشكيل مجلس الإدارة والخاصة بتعيين أحمد أشرف محمد كجوك، ممثلًا لشركة مصر للتأمين في عضوية مجلس إدارة الشركة.

ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على تعيين كل من شريف فتحي الكيلاني المحاسب القانوني (مكتب المحاسبون المتضامنون-أرنست يونج)، وسمير أنس عبد الغفار المحاسب القانوني من مكتب (أر اس أم مصر-محاسبون قانونيون) كمراقبين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وتحديد صافي أتعاب كل منهما بمبلغ 450 ألف جنيه، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال العام المالي 2023.

وبلغت أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال عام 2022 (القابلة للتوزيع) حوالي 660.985 مليون جنيه، وأرباح مرحلة 592.632 مليون جنيه، ليصل إجمالي الأرباح 1.253 مليار جنيه، وتم خصم نسبة 5% احتياطي قانوني بلغ 33 مليون جنيه، وتوزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 400 مليون جنيه، وحصة العاملين بقيمة 3.6 مليون جنيه، وبنفس القيمة مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، مع ترحيل 813.4 مليون جنيه للعام المقبل.

طلعت مصطفى جمعية عمومية أرباح المساهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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