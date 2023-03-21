الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

التسجيل في بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين 2023

التموين
التموين

التسجيل في بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير الكثير من المواطنين في بداية اليوم الثلاثاء.

ويبحث الراغبين في التسجيل عن خدمات بوابة مصر الرقمية لبدء التسجيل حساب على البوابة، حتى يتاح له الدخول على خدمات التموين وبدء طلب الخدمة الخاصة ببطاقته التموينية، وتؤكد بوابة مصر الرقمية أن جميع البيانات الشخصية التي يدونها المواطن على رابط البوابة هى خدمات مؤمنة بالكامل.

ويرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين 2023، خدمات التموين المتاحة والمتوقفة عبر بوابة مصر الرقمية ، وإليكم الخطوات بالتفاصيل.

التسجيل في بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين 2023

وفي السطور التالية سنسهل الأمر على المواطنين وسنوضح لكم رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2023 والخدمات التي يمكن تنفيذها من خلال البوابة والمتعلقة بوزارة التموين.

1 - في البداية سيقوم المستعلم بالدخول على بوابة مصر الرقمية اضغط هنا.

3 - ثم يقوم المستعلم بالضغط على خدمة الاستعلام عن صرف.

4 - والتسجيل بالحساب الخاص لصاحب البطاقة التموينية، والذي يتم انشائه بالرقم القومي لرب الأسرة.

5 - ثم تقوم باختيار أيقونة تأكيد بيانات بطاقة التموين.

6 - ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف.

7 - وسيظهر عدد الأفراد المقيدين على البطاقة بأسمائهم، كما تظهر آخر عمليات صرف بطاقة التموين للخبز والسلع التموينية.

رابط موقع وزارة التموين لتحديث البيانات 2023

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خدمات التموين المتاحة والمتوقفة عبر بوابة مصر الرقمية 

1- تفعيل بطاقة التموين «خدمة متاحة».

2- نقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى «خدمة متاحة».

3- الاستعلام عن بطاقة التموين «خدمة متاحة».

4- ضم أفراد الأسرة «خدمة متاحة».

5- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين «خدمة متاحة».

6- الفصل الاجتماعي «خدمة متاحة».

7- إضافة المواليد «خدمة متوقفة».

8- إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين «خدمة متوقفة».

9- إضافة التموين لمستحقي الخبز فقط «خدمة متوقفة».

10- إصدار بطاقة تموين جديدة «خدمة متوقفة».

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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