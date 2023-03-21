الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 4 متهمين بالاستعراض على «دائرى الجيزة» للمحاكمة

محاكمة
محاكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاستعراض بمركبات التوك توك على دائرى الجيزة.

كانت نجحت الداخلية في ضبط 4 من قائدى مركبات التوك توك لقيامهم بحركات استعراضية أعلى الطريق الدائرى بالجيزة مُعرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط 4 سائقين مركبات "توك توك"؛ لقيامهم بقيادة مركبات "توك توك" بدون ترخيص والسير برعونة والقيام بحركات استعراضية أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محاكمة دائرى الجيزة الاستعراض إحالة الإجراءات القانونية الطريق الدائري

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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