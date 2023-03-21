«تضامن النواب» مثمنة قرارات الرئيس لدعم المرأة: دليل قاطع على نهجه

وجه المهندس حسن المير، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجموعة القرارات المهمة التي أصدرها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية عام 2023 لصالح المراة المصرية، مؤكداً أن هذه القرارات دليل قاطع على استمرار نهج القيادة السياسية فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمرأة المصرية.

وأشاد المير، في بيان له أصدره اليوم، بالقرار الإنسانى الذى أصدره الرئيس السيسى بالإفراج عن الغارمات والغارمين مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذا القرار خاصة أنه جاء قبيل أيام قليلة من قدوم شهر رمضان المبارك ليسعد الغارمين والغارمات بالتواجد مع اسرهم فى هذا الشهر الكريم.

كما أشاد بقرارات الرئيس السيسى بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة والتوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل والتوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل. وتكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.

وتابع: «هذا بالإضافة إلى تحفيز مشروعات المرأة، أو متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر. وحماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل»، مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذه القرارات التى سيكون لها دورها الكبير فى مشاركة المرأة المصرية فى دعم الاقتصاد الوطنى.