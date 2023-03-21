مصرع شاب بطلق ناري على صحراوي أسوان.. والشرطة تكثف التحريات

لقي شخص مصرعه صباح اليوم، إثر طلق ناري في ظروف غامضة على الطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية وداي الصعايدة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا بالعثور على جثة هامدة لشخص، إثر تلاقيه طلق ناري في ظروف غامضة، وذلك عند مدخل قرية وادي الصعايدة التابعة لدائرة المركز من ناحية الطريق الصحراوي الغربي، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقله إلى المشرحة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتبين أن الجثة لشخص يدعي عرفة عبد العزيز سعيد، يبلغ من العمر 33سنة، وينتمي لمدينة دراو التابعة لمحافظة أسوان.

وتم إيداع الجثة في مشرحة إدفو العمومية للعرض علي الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

ويكثف رجال المباحث بمركز شرطة إدفو التحريات لفك اللغز وكشف الغموض حول واقعة مصرع شخص إثر تلاقيه طلق ناري في ظروف غامضة عند مدخل قرية وداي الصعايدة التابعة لدائرة المركز، والقبض على المتهم وراء الواقعة، والوصول إلى الأسباب الحقيقة وراءها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى إخطار النيابة العامة واتخاذ اللازم.