الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى القسم الثانى ..السكة الحديد يواجه بتروجت وإف سي زد يستضيف مستقبل وطن

السكة الحديد فاز
السكة الحديد فاز في أخر مباراته على وادي دجلة

تقام اليوم الثلاثاء 8 مباريات في الأسبوع الثالث والعشرين للمجموعة الثانية في دوري القسم الثاني، حيث السكة الحديد المتصدر برصيد 45 نقطة بقيادة أمير عزمي مجاهد مع بتروجت الخامس برصيد 35 نقطة بقيادة السيد عيد ويسعى السكة الحديد لمواصلة انتصاراته والاحتفاظ بالقمة بينما يسعى بتروجت لتعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام إف سي زد والاختفاظ بالمركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل . 

ويستضيف إف سي زد الثاني برصيد 45 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي فريق مستقبل وطن الثاني عشر برصيد 23 نقطة بقيادة سامر عبد الرحمن ويسعى إف سي زد للفوز والانفراد بالصدارة في حالة تعثر السكة الحديد أمام بتروجت .

ويستضيف القناة الثالث برصيد 42 نقطة بقيادة محمد حليم فريق كهرباء الإسماعيلية الثالث عشر برصيد 22 نقطة بقيادة أحمد العجوز ويسعى القناة للفوز للبقاء في سباق القمة بينما يسعى كهرباء الإسماعيلية لتعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام الترسانة.

ويحل وادي دجلة الرابع برصد 41 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور ضيفا على فر يق النصر الخامس عشر برصيد 18 نقطة بقيادة طارق السيد ويرفع وادي دجلة شعارلابديل عن الفوز لتعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام السكة الحديد والبقاء في سباق القمة.

ويستضيف الترسانة السادس برصد 35 نقطة بقيادة خالد عيد فريق الاتصالات السابع برصيد 33 نقطة بقيادة جمعة مشهور في مباراة مهمة في صراع الفوز بالمركز الخامس.

وفي باقي المباريات يحل منتخب السويس الثامن برصيد 32 نقطة بقيادة أحمد ساري ضيفا على فريق الإعلاميين الأخير برصيد 9 نقاط ..ويستضيف بورتو السويس العاشر برصيد 30 نقطة بقيادة أشرف توفيق فريق العبور التاسع رصيد 30 نقطة بقيادة عطية السيد ويحل إيسترن كومباني الرابع عشر برصيد 20 نقطة ضيفا على فر يق الانتاج الحربي الحادي عشر برصيد 25 نقطة بقيادة مصطفى عبده.

دوري القسم الثاني السكة الحديد بتروجت إف سى زد فريق مستقبل وطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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