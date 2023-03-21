الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: واشنطن تقف بجانب الشعب التونسى لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، وقوف بلاده إلى جانب الشعب التونسي، في ظل ما يواجهه من تحديات اقتصادية مستمرة. 

وقال بلينكن - في بيان صحفي أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية- إنه "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بالتهنئة لشعب تونس بمناسبة الذكرى السابعة والستين لاستقلال دولتهم..مع احتفال التونسيين بمرور أكثر من 12 عامًا على ثورتهم ، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بالحريات الأساسية والمؤسسات الديمقراطية والحوار السياسي الشامل الذي ناضل كل من الأمريكيين والتونسيين بجد لتحقيقه " .

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تجدد التزامها الكامل بالوقوف مع التونسيين وهم يواجهون تحديات اقتصادية مستمرة والتي تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية .

وأضاف بلينكن: "سنواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل ديمقراطي ومزدهر ودعم الجهود المستمرة لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس لمجتمع عادل ومنصف " .
 

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يوم المرأة المصرية

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