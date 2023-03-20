الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ملتقى توظيفى لتوفير فرص عمل للشباب بـ«آداب طنطا»

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت كلية الآداب جامعة طنطا، اليوم، "الملتقى التوظيفي السنوي الأول لخريجى الكلية" تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتور إبراهيم طلبة سلكها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبادة العربى منسق عام البرامج الأكاديمية بالكلية ورؤساء الأقسام العلمية والنظرية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ولفيف من الطلاب والخريجين بكلية الآداب.

وأكد د.ممدوح المصري حرص الكلية على تنظيم الملتقيات التوظيفية لتأهيل طلاب وخريجى الكلية لسوق العمل، ومساعدتهم فى إيجاد فرص عمل مناسبة، من خلال تفاعل الخريجين والطلاب مع أصحاب الشركات، لدعمهم وتقديم دورات تدريبية تؤهلهم لمجالات سوق العمل فى كافة القطاعات والمجالات الوظيفية.

أضاف عميد الكلية، أن اللقاء شهد مشاركة ممثلين من الشركات الرائدة في مجال القوى العاملة والهيئة العامة للطرق والكبارى والشركات المتخصصة في مجال التقنيات التكنولوجية والبرمجة الحديثة والشركات الخاصة، وقطاع الأعمال بأنواعها والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدني.

آداب طنطا تنظم الملتقى التوظيفي السنوي الأول لتوفير فرص العمل للشباب أعضاء هيئة التدريس آداب جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الهيئة العامة للطرق والكباري المشروعات الصغيرة والمتوسط المشروعات الصغيرة والمتوسطة المجتمع المدنى خدمة المجتمع وتنمية البيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

حاكم فلوريدا: لن أتورط في عملية تسليم ترامب إلى نيويورك

«الدستور» داخل الشركة العربية العالمية للبصريات: أقوى القلاع الصناعية فى مجال الأجهزة الكهروبصرية

كلمات وألحان وغناء.. علي لوكا يهدي محمد رمضان أغنية «جعفر العمدة»

سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الإثنين 20-3-2023 خلال التعاملات المسائية

«علوم طنطا» تحتفل بتخريج الدفعة الـ49 والـ50

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

سلمان إسماعيل

لا تسحقوا إنسانية شنودة

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن تسهيلات رمضان: تيسير صلاة الجمعة فى القدس وتمديد فتح المعابر

الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان