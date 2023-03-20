ملتقى توظيفى لتوفير فرص عمل للشباب بـ«آداب طنطا»

نظمت كلية الآداب جامعة طنطا، اليوم، "الملتقى التوظيفي السنوي الأول لخريجى الكلية" تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتور إبراهيم طلبة سلكها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبادة العربى منسق عام البرامج الأكاديمية بالكلية ورؤساء الأقسام العلمية والنظرية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ولفيف من الطلاب والخريجين بكلية الآداب.

وأكد د.ممدوح المصري حرص الكلية على تنظيم الملتقيات التوظيفية لتأهيل طلاب وخريجى الكلية لسوق العمل، ومساعدتهم فى إيجاد فرص عمل مناسبة، من خلال تفاعل الخريجين والطلاب مع أصحاب الشركات، لدعمهم وتقديم دورات تدريبية تؤهلهم لمجالات سوق العمل فى كافة القطاعات والمجالات الوظيفية.

أضاف عميد الكلية، أن اللقاء شهد مشاركة ممثلين من الشركات الرائدة في مجال القوى العاملة والهيئة العامة للطرق والكبارى والشركات المتخصصة في مجال التقنيات التكنولوجية والبرمجة الحديثة والشركات الخاصة، وقطاع الأعمال بأنواعها والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدني.