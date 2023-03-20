الإثنين 20 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير خارجية لكسمبورج: الجميع يعانى بسبب الحرب الأوكرانية

وزير خارجية لكسمبورج
وزير خارجية لكسمبورج

قال سل بورت، وزير خارجية لكسمبورج، إن بلاده تمر بأزمة اقتصادية على غرار ما يشهده  العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا: "الجميع يعاني ولا نستثنى أحدًا".

 وأضاف، خلال لقاء خاص ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: "حين يتعرض أكبر بنوك سويسرا لأزمة فإن الأسواق المالية ستهتز".

وأشار إلى أن الأسواق الأوروبية ستتأثر والبداية كانت مع ظهور بعض المؤشرات الأوروبية.

ومن جانبه، قال بيكا هافيستو، وزير الخارجية الفنلندي: "المستثمرون يخشون من أزمات البنوك والانهيار التالي والمتتابع وأزمة البنك السويسري تأتي مباشرة بعد إفلاس بنك كبير في أمريكا".

وتابع: "مازلت أعتقد أن الأمور تحت السيطرة، وطريقة تعامل المستثمرين ستحدد إمكانية انحسار الأزمة، والعالم لديه أزمات كافية بسبب الحرب ولا تحتاج لمزيد من الأزمات".

وأشار كوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيت، إلى أن هناك حالة من عدم اليقين في أسواق المال، مبيناً أن أزمة بنك سويسرا تأتي في الوقت الذي يعاني فيه القطاع المصرفي الأمريكي من اضطرابات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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