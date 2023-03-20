الاتحاد الأوروبى يطالب الحكومة الإسرائيلية بالتنصل من تصريحات وزير ماليتها

طالب جوزيب بوريل، مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالتنصل من تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وفقًا لخبر عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي عن الفلسطينيين خطيرة وسيئة.

تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

وزعم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني، هذه هي الحقيقة التي يجب سماعها في البيت الأبيض.

كما استخدم خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في باريس، خريطة لـ إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يمثل تصرفاً تحريضياً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.