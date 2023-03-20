أسهم بنك كريدي سويس أغلقت على انخفاض بنسبة 56%

أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن أسهم بنك "كريدي سويس" أغلقت اليوم الإثنين على انخفاض بنسبة 56%.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرارات سويسرا بشأن بنك «كريدي سويس» مهمة لتحقيق الاستقرار.

تأميم كريدي سويس

وذكرت «بلومبرج نيوز» أن السلطات السويسرية تدرس تأميم بنك «كريدي سويس» كليا أو جزئيا، باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق بدلا من استحواذ مجموعة (يو.بي.إس) عليه.

وقالت «بلومبرج»، في تقرير لها، إن سويسرا تدرس إما الاستحواذ على «كريدي سويس» بصورة كاملة أو امتلاك حصة كبيرة في أسهمه إذا عجزت (يو.بي.إس) عن استكمال عملية الاستحواذ.