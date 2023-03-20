الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أسهم بنك كريدي سويس أغلقت على انخفاض بنسبة 56%

كريدي سويس
كريدي سويس

أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن أسهم بنك "كريدي سويس" أغلقت اليوم الإثنين على انخفاض بنسبة 56%. 

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرارات سويسرا بشأن بنك «كريدي سويس» مهمة لتحقيق الاستقرار.

تأميم كريدي سويس 

وذكرت «بلومبرج نيوز» أن السلطات السويسرية تدرس تأميم بنك «كريدي سويس» كليا أو جزئيا، باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق بدلا من استحواذ مجموعة (يو.بي.إس) عليه.

وقالت «بلومبرج»، في تقرير لها، إن سويسرا تدرس إما الاستحواذ على «كريدي سويس» بصورة كاملة أو امتلاك حصة كبيرة في أسهمه إذا عجزت (يو.بي.إس) عن استكمال عملية الاستحواذ.

بنك كريدي سويس بنك إغلاق بورصة أسهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

حاكم فلوريدا: لن أتورط في عملية تسليم ترامب إلى نيويورك

يوسف صبري يطرح أغنية «عكسي» على يوتيوب

«الدستور» داخل الشركة العربية العالمية للبصريات: أقوى القلاع الصناعية فى مجال الأجهزة الكهروبصرية

«الإصلاح الزراعي» تواصل المرور والمتابعة لمديرياتها بالمحافظات والمشروعات التابعة لها

كلمات وألحان وغناء.. علي لوكا يهدي محمد رمضان أغنية «جعفر العمدة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

ماجد حبته

الدورة الـ14 مع روسيا

عبدالوهاب داود

سهرة مع آل باتشينو

سلمان إسماعيل

لا تسحقوا إنسانية شنودة

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلن تسهيلات رمضان: تيسير صلاة الجمعة فى القدس وتمديد فتح المعابر

الخارجية: تصريحات الوزير الإسرائيلى حول إنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان