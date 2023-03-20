«هي طاقة العطاء والصبر والتحمل».. ماذا قال الرئيس السيسي عن المرأة؟

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدور المرأة المصرية وما حققته من إنجازات في جميع المجالات.

وقال خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي: «عظيمات مصر، يزداد فخري كل عام لنشهد ما وصلت إليه المرأة المصرية، وما حققته من إنجازات في جميع المجالات».

وتابع أنه «مع شعوري بالفخر يزداد يقيني بأهمية مواصلة تعزيز حقوق المرأة، باعتبار ذلك الطريق الصحيح نحو إقامة مجتمع صحي ومتوازن، يستند إلى العدل والإنصاف، ويستفيد من جميع الطاقات الكامنة في بناته وأبنائه».

وأضاف الرئيس السيسي: «أنني لا أنحاز للمرأة لكني أسعى لتحقيق العدالة»، معقبًا: «اليوم عندما يحدث خلاف في المنزل يكون المسئول هو المرأة، دايمًا بنشوف الست هي المسئولة، والراجل بيخرج، وده مش معناه إني ضد الراجل، لكن بنحاول نكون منصفين لدور المرأة في مصر».

وأوضح الرئيس: «أننا لن ننسى أن المرأة المصرية خلال 2013 وحتى الآن كان لها دور كبير في حماية مصر، وتصدرت المشهد في ثورة 30 يونيو».

وأكد الرئيس: «الست المصرية مش صعبة شوية ولا حاجة، ولكن الفكرة كلها تكمن إن الست إنسانة رقيقة وحساسة وإحنا كرجالة مش بناخد بالنا من الحاجات دي».

وتابع: «ربنا عز وجل خلقها كدا وإحنا كلنا لو فهمنا دا، وأنا بتكلم علينا إحنا الرجالة، فأنا أقصد أقول إن المفروض الرجالة يفهموا كويس، ويخلوا بالهم من كلمتهم وتصرفهم في أي مرحلة عمرية من هم صغيرين ولحد ما يكبروا».

وواصل الرئيس حديثه: «تم التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة لتنفيذ المشروعات الصغيرة والخضراء والأنشطة المستدامة المدرة للدخل».

كما أشار إلى أنه تم تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة، وتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، وتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية، موضحًا أنه تتم متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، بالإضافة إلى حماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.

واستكمل الرئيس: « المرأة المصرية كانت دائمًا هي كلمة السر ومفتتح الكلام ومنتهاه، وهي طاقة العطاء والصبر والتحمل وأيقونة الإصرار والعزيمة والنجاح»، مؤكدًا أن وطننا هذا هو شعبه، هؤلاء هم رجاله ونساؤه لا يخشى عليه وكلي ثقة، أننا سنمضي في طريق الأمل والمستقبل، على أفضل ما يكون بإذن الله.

واختتم الرئيس السيسي، حديثه قائلًا: «أشكركم، وكل عام وأنتم بخير.. وبالله العظيم وبالمرأة المصرية العظيمة، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الإثنين، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديرًا لدور المرأة المصرية، وتأكيدًا على دورها فى كل ميادين الحياة.