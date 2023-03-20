الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

استبعاد ماركوس راشفورد من قائمة إنجلترا بسبب الإصابة

ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد

أعلن نادي مانشستر يونايتد، إصابة لاعبه ماركوس راشفورد، وخروجه من قائمة منتخب بلاده إنجلترا للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

ونشر نادي مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله تعرض راشفورد للإصابة خلال فوز الفريق على فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكد النادي أن راشفورد يحتاج للعلاج والتعافي، ليتم استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا، لمواجهة نابولي وأوكرانيا في تصفيات يورو 2024.

وسجل راشفورد 30 هدفًا لـ مانشستر يونايتد هذا الموسم، وفاز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 3 مرات.

وبذلك ظل هاري ماجواير ولوك شاو فقط من مانشستر يونايتد، في قائمة منتخب إنجلترا لخوض أول جولتين من تصفيات يورو 2024.

وكشف جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024. 

ومن المقرر أن تنطلق فترة التوقف الدولي لشهر مارس، يوم 20 وتستمر حتى يوم 28 وتقام خلالها مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، وأمم أوروبا، بالإضافة إلى عدد من المباريات الودية.

وتقام الجولتان الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا، يورو 2024، خلال فترة توقف مارس الدولي المقبلة.

 

مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد راشفورد انجلترا يورو 2024

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وائل لطفي

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