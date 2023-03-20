محافظ أسوان: توقيع مذكرة تفاهم لدعم مجال الخدمات التدريبية المهنية والبشرية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نجاح المحافظة فى إطلاق مشروع التحول الرقمى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 لميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن من خلال إفتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى الذى يؤدى 82 خدمة من خلال الأزرع التكنولوجية المتمثلة فى 11 مركزًا تكنولوجيًا لسرعة اتخاذ القرار فى الشكاوى الجماهيرية بما يخفف عنه أعباء التنقل والتكلفة المالية، علاوة على مساهمة ذلك فى تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد الإدارى.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الذى ضم الدكتورة سلوى طباله مستشار أول الحوكمة، بجانب الدكتور خالد زكريا استشارى أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، فضلاً عن مسؤولى الجهات التنفيذية.

وأشار عطية إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المعونة الأمريكية لدعم المحافظة فى مجال الخدمات التدريبية المهنية والبشرية، خاصة التدريب على اللغة الإنجليزية والارتقاء بالمهارات وبناء القدرات وتدريب القيادات والتميز الحكومى ومكافحة الفساد، مع دعم قاعات مركز التدريب بالأجهزة، وكذا إمداد التحول الرقمى بالأجهزة والتطبيقات والبرامج التى تدعم ميكنة المحافظة، علاوة على رفع كفاءة المراكز التكنولوجية لأداء مهامها على الوجه الأكمل.

ولفت إلى أن هذا يتواكب مع حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية للفئات المتعاملة مع الحركة السياحية الوافدة، بجانب تقديم الخدمات السياحية الإلكترونية بالتطبيقات المستحدثة، إضافة إلى السعي إلى رقمنة مراكز الخدمات الجماهيرية التى تم إنشاؤها ضمن مشروعات حياة كريمة بإجمالى 31 مركز.

من جانبه، قدمت الدكتورة سلوى طبالة ووفد الوكالة الأمريكية شكرهم لمحافظ أسوان على جهوده المتواصلة لتحسين العلاقة بين المواطن والمحافظة من خلال التواصل المستمر، علاوة على اللجوء للأفكار خارج الصندوق واستثمار دائرة العلاقات مع الجهات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، ما ساهم فى تحقيق تطوير كبير يضاف إلى المزايا النسبية لأسوان.

وأوضحت أن هناك شراكة تاريخية بين هيئة المعونة الأمريكية ومحافظة أسوان شهدت تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة، لذا فنحن نتطلع للمزيد من التعاون البناء والمثمر ، وخاصة فى مجال الحوكمة والتدريب الإدارى.

فى نفس السياق، أوضح د.خالد زكريا أنه من أبرز أهداف المشروع دعم قدرات محافظة أسوان فى جهود التحول الرقمى ورفع كفاءة مراكز خدمة المواطنين من خلال تنفيذ أنشطة تدريبية لبناء قدرات العاملين فى المحافظة فى المجالات المختلفة، وبالأخص الحوكمة والتميز الحكومى ومكافحة الفساد وتنمية المهارات الشخصية، ودعم قدرات وأنشطة مركز التدريب التابع للمحافظة، وكذا تنظيم ورش العمل والأنشطة التوعوية فى موضوعات مختلفة منها الحوكمة ومكافحة الفساد، وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة ودور القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى التنمية المحلية، بجانب التعاقد مع الخبراء الفنيين والشركات عند الحاجة لتنفيذ الأنشطة المدرجة فى مذكرة التفاهم.

أشار إلى أنه من ضمن مواد مذكرة التفاهم الإتفاق بين الطرفين لعقد إجتماع شهرى برئاسة المحافظ من ينوب عنه، وبحضور ممثلين عن المحافظة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمتابعة وتقييم أداء المشروع فى تنفيذ الأنشطة المنصوص عليها والتى ستبدأ من شهر مايو القادم وتستمر حتى نهاية عام 2024 واقتراح مهام عمل مستقبلية.