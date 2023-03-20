أكثر من 20 مليار دولار.. روسيا تلغى ديونًا مستحقة على دول إفريقية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلغاء ديون مستحقة على دول إفريقية تقدر بأكثر من 20 مليار دولار.

وقال بوتين، خلال المؤتمر البرلماني الروسي الإفريقي، إن روسيا ستزود الدول الإفريقية بالحبوب مجانًا في حال عدم تمديد اتفاق نقل الحبوب عبر موانئ البحر الأسود في مايو المقبل.



وأضاف أن إفريقيا لم تستقبل سوى كميات ضئيلة من صادرات الحبوب التي جرت ضمن الاتفاق، وأن تحقيق الشروط الروسية بالكامل لتجديد الاتفاق يصب في مصلحة القارة السمراء.

وأشار إلى أنه يُعطي أولوية للعلاقات مع الدول الإفريقية، حيث تسعى موسكو لإيجاد شراكات جديدة لمواجهة العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب النزاع في أوكرانيا.

وتابع: "أؤكد أن بلادنا لطالما أعطت أولوية للتعاون مع الدول الإفريقية وستواصل القيام بذلك".