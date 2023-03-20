الصين تنتقد مذكرة اعتقال بوتين وتدعو المحكمة الجنائية لاتخاذ «موقف منصف»

علقت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلة إنه ينبغي عليها اتخاذ موقف منصف.

وقال وانغ ون بين المتحدث باسم الوزارة للصحفيين في إفادة دورية إن الصين ستواصل اتخاذ موقف موضوعي ومنصف في الأزمة الأوكرانية ولعب دور بناء في محادثات السلام.

مخاوف أوكرانية من دعم الصين لروسيا

فيما تترقب أوكرانيا بقلق زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ الى الكرملين خشية أن تقرر بكين، الحليفة الاستراتيجية لروسيا، في نهاية المطاف تسليم أسلحة لموسكو وبالتالي التأثير على نتيجة الحرب.

وتلعب بكين دورا محايدا حيث لم تدن الهجوم الروسي ولم تدعمه علنا. واذا كانت الصين تصر على احترام مبدأ وحدة أراضي أوكرانيا فهي قدمت أيضا دعما دبلوماسيا فعليا لموسكو منذ بدء غزوها أوكرانيا في فبراير 2022.

ويأمل الأوكرانيون بان يساهم ضغط حلفائهم الغربيين على السلطات الصينية، في الحفاظ على هذا التوازن الهش.

وقال سيرغي سولودكي نائب مدير مركز التحليل الأوكراني "نيو يوروب" لوكالة فرانس برس إن "توقعات أوكرانيا هي بالحد الأدنى: ألا تتدهور الأمور".

الموضوع حساس لدرجة أن السلطات الأوكرانية لا ترغب في التعليق علنا على هذه الزيارة المرتقبة من الاثنين الى الاربعاء والتي سيلتقي فيها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ مرتين على الأقل.

وقال مسؤول أوكراني كبير رافضا الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن "أوكرانيا ستتابع عن كثب هذه الزيارة".

وأضاف "بالنسبة الينا، من المهم ان تحافظ الصين على سياستها القائمة على الاحترام الثابت لوحدة أراضي دول أخرى" بعدما أعلنت موسكو ضم خمس مناطق أوكرانية.

في موازاة ذلك، اتهمت الولايات المتحدة بكين في فبراير بأنها تدرس مسألة تسليم أسلحة لروسيا في وقت يواجه هجومها على أوكرانيا مأزقا.

وقال وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) لتلفزيون "سي بي إس"، "نحن مقتنعون بأن القيادة الصينية تعتزم ان تقدم معدات فتاكة" لروسيا.

بحسب معلومات صحافية فإن هذه المعدات تشمل ذخائر وطائرات بدون طيار.

حتى الآن، قدمت إيران فقط مسيرات قتالية لموسكو التي تستخدمها بشكل خاص لمهاجمة بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا.

تعتبر واشنطن ان بكين تقدم أساسا معدات غير فتاكة الى روسيا.