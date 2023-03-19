الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زاخاروفا: موسكو توافق على تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أعلنت الخارجية الروسية، على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، عن موافقة الجانب الروسي على تمديد "مبادرة حبوب البحر الأسود" لمدة 60 يوما فقط.

 

وقالت زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن موسكو أبلغت جميع الأطراف بتمديد اتفاق الحبوب لمدة 60 يوما فقط. 
 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ذكر أنه اعتبارا من السبت، تم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بناء على المحادثات التي أجريت بشكل مكثف في الفترة الماضية.


وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية ​سيرجي فيرشينين​ سابقا، أن ​موسكو​ لا تعارض تمديد اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب لمدة 60 يوما بعد انتهائه في 18 مارس الجاري.
 

وتنص الاتفاقية على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا، كما تنص على أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب ​العقوبات​ الغربية.

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زاخاروفا: موسكو توافق على تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط

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