برلماني: قرارات الرئيس السيسي تقدير لدور المرأة المصرية المحوري

قال النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تأتي ترسيخا و تأكيدًا للدور الرئيسي و المحوري الذي قامت به المرأة المصرية بخاصة في ثورة 30 يونيه و ما بعدها من أستحقاقات دستورية من ناحية ، و ايضا دورها في دعم الدولة في حربها ضد الأرهاب و كذا حربها في سبيل تحقيق التنمية ، و كان دور المرأة جليا واضحا في مواجهة كافة التحديات التي واجهت مصر.

و ثمن الطماوي قرارات الرئيس بالأفراج عن الغارمات و الغارمين و كذا تكليفات الرئيس بتمثيل المرأة في مجالس أدارات الهيئات العامة و شركات قطاع الأعمال.

وأشاد الطماوي بتوجيهات الرئيس بشأن دعم البيئة التشريعية للمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر و حماية المرأة العاملة و ضمان حقوقها في مشروع قانون العمل، و كذا أشارة الرئيس للتوازن الموجود بمشروع قانون الأحوال الشخصية.

و أكد الطماوي أن البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب و الشيوخ، على قلب رجل واحد خلف القيادة الحكيمة الطموحة ممثلة في السيد الرئيس و أنه لم و لن يدخر جهدا لتنفيذ تكليفات الرئيس و سينظر كافة مشروعات القوانين التي ترد للمجلس سواء من الحكومة أو السادة النواب، مستهدفا الوصول للبيئة التشريعية التي تحقق المناخ المطلوب لتحقيق المستهدف من التكليفات و القرارات الرئاسية.