الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 مواطنين فى انقلاب توك توك على طريق «طنطا- كفر الزيات» بالغربية

انقلاب توك توك
انقلاب توك توك

وقع حادث انقلاب توك توك بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، على طريق طنطا كفر الزيات بمحافظة الغربية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب توك توك على طريق طنطا كفر الزيات بالقرب من مدخل قرية الدلجمون.

انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب توك توك بداخله 3 مواطنين، نتج عنه إصابتهم بإصابات متفرقة وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الزيات العام لتلقى العلاج، ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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