الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تربح 16 مليار جنيه بختام التعاملات.. وصعود جماعي للمؤشرات

البورصة
البورصة

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية استرداد خسائرها التى منيت بها على مدار الأسبوع الماضي، لدى ختام معاملات اليوم الاثنين – ثاني معاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التى قابلتها عمليات بيع واضحة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية على أسهما منتقاه بالسوق.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 16 مليار جنيه من خسائره، ليغلق عند مستوى 970.5  مليار جنيه.

وعوض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "اى جى اكس 0" نحو 1.65 % من خسائره السابقة، بما يعادل 242.6 نقطة، ليغلق عند مستوى 14923.81 نقطة، كما استرد المؤشر الثانوي "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" ما نسبته 3.91 % من خسائره، بما يعادل 101.32 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 2689.48 نقطة، ما انعكس بالتبعية على المؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس 100 متساوي الأوزان" الذى عوض حوالي 3.4% من خسائره، ليغلق عند مستوى 3975.21 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 1.377 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك بالتعامل على نحو 489.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال 65.9 ألف صفقة بيع وشراء.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية ختام معاملات اليوم الاثنين م الاثنين – ثاني معاملات الاسبوع بدعم من لمؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 16 مليار جنيه من خسائره المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 0 نحو 1 65 من خسائره السابقة

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