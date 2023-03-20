عاطل يطلق الخرطوش ويصيب شخصين في المنوفية

تمكنت مباحث مركز أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس المباحث من القبض على عاطل عقب قيامة بالطلاق النار على عاملين دوكو وأصابهم برش الخرطوش وذلك عقب مشادة كلامية وجاري التحقيق معه فيما نسب إليه من إتهام.

وتعود أحداث و تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغ من مستشفى أشمون العام بالاستقبال عاملين دوكو اصابتهم برش الخرطوش ونقلهما إلى المستشفى العام، وعلى الفور تحركت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث المركز لتحقيق وبيان سبب الواقعة والقبض على المتهم.

وعلى الفور انتقلت قوه من مركز الشرطه حيث تبين لهم إصابة كلًا من م، م، ح 29 عام، عامل بورشة دوكو، مصاب برش الخرطوش ولا يمكن استجوابه، أ، أ، م 36 عام عامل بورشة الدوكو مصاب برش الخرطوش في الرأس، نتيجة قيام المدعو س، م، ا 25 عام عاطل مقيم مدينة أشمون بإطلاق عيار ناري " طلق خرطوش" عليهما، وذلك لنشوب مشادة كلامية بينهما بسبب معاكسة المصاب الأول لفتاه من أقارب المتهم فقام الانتقام وأطلق الخرطوش عليهم .

وتمكنت القوة الأمنية من القبض على المتهموباستجوابه اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد على السلاح المستخدم ، فيما حرر ضباط مركز شرطة أشمون محضر بالواقعة حمل رقم 10494 جنح المركز لسنة 2023، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى صعيد آخر، كان قد أغلقت مديرية الشؤون الصحة بالمنوفية، مركز طبيب شهير للأنف والأذن، بعد وفاة الطفلة «ملك» ابنة قرية الروضة التابعة لمركز ومدينة بركة السبع في المنوفية، والتي كانت ضحية إجراء عملية اللوز، وذلك عقب نزول لجنة برئاسة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

ونفذت اللجنة التابعة لمديرية الصحة بالمنوفية، تفتيشًا على المركز الطبي الذي شهد وفاة الطفلة ملك ضحية عملية اللوز، تنفيذًا لقرار جهات التحقيق، بتقديم تقرير حول المركز، في إطار التحقيقات الجارية حول سبب الوفاة، التي شهدها المركز أول أمس.