استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 شهر مارس

معاش تكافل وكرامة من أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي اعتمدت عليها الدولة في توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية بالتزامن مع تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، وذلك لكي تحميهم من تبعات البرنامج التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن اختيار الأسر التي تحصل على المعاش رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة ، تقديم شكاوى ، وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

يستطيع الحاصلون على معاش تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك ، أو الضغط على الرابط التالي..

https://tk.moss.gov.eg/ ، ثم كتابة الرقم القومي والضغط على زر استعلام ، ويمكن تقديم شكوى تكافل وكرامة من خلال نفس الرابط وكتابة الرقم القومي ثم الضغط على زر شكاوى.

وصرف المستفيدون من معاش تكافل وكرامة معاشهم بداية من يوم الأربعاء 15 مارس الجاري، يبدأ صرف زيادة معاش تكافل وكرامة اعتبارًا من معاش شهر إبريل والذى يبدأ صرفه اعتبارًا من يوم 15 أبريل 2023.

خطوات الاشتراك في تكافل وكرامة

يستطيع الراغبون في الحصول على معاش تكافل وكرامة التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن مع صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه، صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة، صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، صورة اقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.